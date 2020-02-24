Asgari ücrete destek geliyor

Milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba yasa tasarısının Meclis maratonu başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün toplanarak teklifi ele alacak. Teklif; KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Yaklaşık 2 milyon işyerinin yükünü hafifletecek 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği de teklif kapsamında yer alıyor. Teklife göre; yılın tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın işverenlere, ödeyecekleri primden mahsup edilerek, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlılar, dövize dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilecek.
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