Asgari ücrete destek geliyor

kişiye müjdeleriçeren torba yasatasarısının Meclismaratonu başlıyor.Plan ve BütçeKomisyonu, bugüntoplanarak teklifiele alacak. Teklif;KOBİ'lerin desteklenmesiiçin kredigaranti kuruluşlarınasağlanan kaynağınçıkarılması,gazilerebağlanması, doğalafetlerde gaz ve elektrikgibi düzenlemeler içeriyor.Yaklaşık 2 milyonişyerinin yükünühafifletecek 6 milyarliranın üzerindeasgari ücret desteğide teklif kapsamındayer alıyor. Teklifegöre; yılın tamamındasektör ayrımıyapılmaksızın işverenlere,ödeyecekleriprimden mahsupedilerek,asgari ücretdesteği sağlanacak.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıve mavi kartlılar, dövize dayalı BireyselEmeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilecek.