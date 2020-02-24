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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    Asgari ücrete destek geliyor

    Milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba yasa tasarısının Meclis maratonu başlıyor. Ayda 75 lira asgari ücret desteği, gazilere ikinci maaş, gurbetçiye dövizli BES gibi müjdeler içeren torba teklifin Meclis maratonu bugün başlıyor.

    Asgari ücrete destek geliyor
    Milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba yasa tasarısının Meclis maratonu başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün toplanarak teklifi ele alacak. Teklif; KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Yaklaşık 2 milyon işyerinin yükünü hafifletecek 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği de teklif kapsamında yer alıyor. Teklife göre; yılın tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın işverenlere, ödeyecekleri primden mahsup edilerek, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlılar, dövize dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilecek.

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