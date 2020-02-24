3 Hollandalı’dan 1’i Antalya’yı seçti

Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 bin Hollandalı turist geldi, bunların 415 bini Antalya'da tatilini geçirdi.
Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 binHollandalı turist geldi, bunların 415bini Antalya'da tatilini geçirdi.
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