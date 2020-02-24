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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    3 Hollandalı’dan 1’i Antalya’yı seçti

    Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 bin Hollandalı turist geldi, bunların 415 bini Antalya'da tatilini geçirdi.

    3 Hollandalı’dan 1’i Antalya’yı seçti
    Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 bin Hollandalı turist geldi, bunların 415 bini Antalya'da tatilini geçirdi.

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