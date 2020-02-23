Turizmden 35 milyar dolar

Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısında yüzde 12,2 artış yaşandığını belirterek turizm gelirlerinde Türkiye'nin Avrupa 6'ncısı olduğunu bildirdi. Turizmde 50 milyon olan ziyaretçi sayısı beklentisinin 75 milyon, 50 milyar dolar gelir beklentisinin de 65 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Alpaslan, 2019'da 51,7 milyon ziyaretçi ağırlandığını, 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Alpaslan, geçen sene turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını vurgulayarak, "Türkiye'yi 45,1 milyon yabancı, 6,7 milyon yurt dışında ikamet eden vatandaşımız ziyaret etti. Ziyaretçi sayısındaki artış 2018'e oranla geçtiğimiz yıl yüzde 12,2 olarak gerçekleşti." diye konuştu. Dünya Turizm Örgütü vergilerine göre 2018'de Türkiye en çok ziyaretçi alan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olmuştu.
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