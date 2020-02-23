Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay merciine sunulması amacıyla torba yasa şeklinde TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifi içerisinde emeklilik müjdesi de yer alıyor. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

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