Tekstilde 1 milyon kişiye iş

icaret

Bakanı, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarakoldu" dedi. Pekcan, bunu ileriki yıllarda her seviyeden çalışan ile artırarak, yatırımla, üretimle, ihracatla istihdamı artırarak devam edeceklerinin altını çizdi. Pekcan, "Artık amacımız daha ucuza satmak değil daha kaliteli ve nitelikli satış yapmak artık Türkiye algısını sektörümüz sayesinde kaliteli ürün seviyesine taşımış bulunuyoruz" dedi.