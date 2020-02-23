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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
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    Tekstilde 1 milyon kişiye iş

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi oldu" dedi.

    Tekstilde 1 milyon kişiye iş
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi oldu" dedi. Pekcan, bunu ileriki yıllarda her seviyeden çalışan ile artırarak, yatırımla, üretimle, ihracatla istihdamı artırarak devam edeceklerinin altını çizdi. Pekcan, "Artık amacımız daha ucuza satmak değil daha kaliteli ve nitelikli satış yapmak artık Türkiye algısını sektörümüz sayesinde kaliteli ürün seviyesine taşımış bulunuyoruz" dedi.

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