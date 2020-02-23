Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ispanak eski havasına kavuştu

    Sezon başında "zehirlenme" iddiaları üzerine tarlada kilogramı 50 kuruşa kadar düşen ıspanağın tarlada satış fiyatının tekrar eski seviyesine gelmesi çiftçiyi memnun etti.

    Ispanak eski havasına kavuştu
    Sezon başında "zehirlenme" iddiaları üzerine tarlada kilogramı 50 kuruşa kadar düşen ıspanağın tarlada satış fiyatının tekrar eski seviyesine gelmesi çiftçiyi memnun etti. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Havaların soğuk gitmesi, insanların ıspanağa talebinin artmasına yol açtı. Çıkan haberler sonrası başka bir vaka yaşanmayınca da ıspanağın fiyatı normal düzeyine geldi. Şu an ıspanağın tarladan satış fiyatı 1,5-2 liraya çıktı" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ispanak eski havasına kavuştu
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri