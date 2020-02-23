Ispanak eski havasına kavuştu

başında "zehirlenme" iddiaları üzerine tarlada kilogramı 50 kuruşa kadar düşen ıspanağın tarlada satış fiyatının tekrar eski seviyesine gelmesi çiftçiyi memnun etti., "Havaların soğuk gitmesi, insanların ıspanağa talebinin artmasına yol açtı. Çıkan haberler sonrası başka bir vaka yaşanmayınca da ıspanağın fiyatı normal düzeyine geldi. Şu an ıspanağın tarladan satış fiyatı" dedi.