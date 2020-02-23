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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
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    Gurbetçiye erken emeklilik

    Meclis gündemindeki torba yasadan gurbetçilere askerlik ve ikinci emeklilik müjdesi de çıktı. Teklife göre; Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

    Gurbetçiye erken emeklilik
    Meclis gündemindeki torba yasadan gurbetçilere askerlik ve ikinci emeklilik müjdesi de çıktı. Teklife göre; Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek. Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

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