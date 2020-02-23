Gurbetçiye erken emeklilik

gündemindeki torba yasadan gurbetçilere askerlik ve ikinci emeklilik müjdesi de çıktı. Teklife göre; Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsindendahil olabilecek. Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.