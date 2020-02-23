En iyi işveren ödülünü aldı

kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan vetarafından her yıl verilen "En İyi İşveren" (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Yeni değerlendirme sonucunda Philip Morris/ Sabancı, üst üste 5. kez "Top Employer" sertifikasının sahibi oldu.