En iyi işveren ödülünü aldı

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve "Top Employers Instutite" tarafından her yıl verilen "En İyi İşveren" (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Yeni değerlendirme sonucunda Philip Morris/ Sabancı, üst üste 5. kez "Top Employer" sertifikasının sahibi oldu.
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