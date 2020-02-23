Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    En iyi işveren ödülünü aldı

    İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve "Top Employers Instutite" tarafından her yıl verilen "En İyi İşveren" (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu.

    En iyi işveren ödülünü aldı
    İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve "Top Employers Instutite" tarafından her yıl verilen "En İyi İşveren" (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Yeni değerlendirme sonucunda Philip Morris/ Sabancı, üst üste 5. kez "Top Employer" sertifikasının sahibi oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi En iyi işveren ödülünü aldı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri