Emine Erdoğan: İş üretmek kadının DNA’sında var

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının 2004'te yüzde 23 iken, 2018'de yüzde 34'e yükseldiğini belirterek, "İstediğimiz, kadınların sadece çalışan olmaları değil, girişimciler haline gelmeleridir. Çünkü girişimcilik sayıca olduğu kadar nitelik olarak da arttığında, ekonomik büyümeye olumlu etkiler yapıyor" dedi. Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi iş birliği, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle kurulan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, kadınlara,Anadolu'nun kadim tarihine dönüp bakıldığında, hayatın her yerinde üretirken görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Baciyan-ı Rum kadınlarımıza rol modeldir. Yaşadıkları toplumun dertlerine çare üreten, iş üreten, kültür üreten bu kadınlar bizim geçmişimiz ve DNA'mızdır" diye konuştu.