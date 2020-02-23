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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
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    Çin’deki virüs e-ticarete yaradı

    Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Koronavirüsü salgını öncesi Çin'den Türkiye'ye günlük 100 bin adet küçük kargo geldiğini, şimdi ise bu sayının günde 10 binlerin altına kadar gerilediğini belirterek, "İnsanların Çin'den e-ticaret kanalıyla aldıkları ürünlerin sayısı çok azaldı. Bu durum iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 10-15 oranında artırdı" dedi.

    Çin’deki virüs e-ticarete yaradı
    Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Koronavirüsü salgını öncesi Çin'den Türkiye'ye günlük 100 bin adet küçük kargo geldiğini, şimdi ise bu sayının günde 10 binlerin altına kadar gerilediğini belirterek, "İnsanların Çin'den e-ticaret kanalıyla aldıkları ürünlerin sayısı çok azaldı. Bu durum iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 10-15 oranında artırdı" dedi. Çevikoğlu, özellikle elektronik ürünlerin Çin'de üretiminin azaldığını fiyatlarının artabileceğini söyledi.

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