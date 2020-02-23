Çeyiz parasının şartı ne?

Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen 24 maaşlık toplu ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, ikinci kez çeyiz yardımı alamazsınız.Yüzde 50 vergi indiriminiz varsa emeklilik şartları 20 yıl, 4400 gün. Dolayısıyla 4400 günü doldurunca çalışmanıza gerek yok. 20 yıl çalışma süresi değil. İlk sigorta olduktan sonra geçmesi gereken süreyi gösteriyor. Dolayısıyla priminiz dolunca 20 yıl da geçmişse emekli olursunuz. Tekrar hatırlatalım bu şartlar vergi indirimi almanız halinde geçerli. Bu arada toplu ödeme diye bir uygulama maalesef yok.