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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
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    Çeyiz parasının şartı ne?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Boşandım, tekrar evleneceğim. Hakkım var mı? Çeyiz parasının şartı ne?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Çeyiz parasının şartı ne?
    Ölen babamdan maaş alırken evlendim ve toplu çeyiz parası aldım. Daha sonra boşandım ve maaş tekrar bağlandı. Şimdi yine evleneceğim. Yine toplu para alabilir miyim?
    Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen 24 maaşlık toplu ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, ikinci kez çeyiz yardımı alamazsınız.

    13 yıldır çalışıyorum. Yüzde 50 engelim var. SGK '20 yıl çalışmanız lazım' diyor. 7 seneyi toplu ödeyemez miyim?
    Yüzde 50 vergi indiriminiz varsa emeklilik şartları 20 yıl, 4400 gün. Dolayısıyla 4400 günü doldurunca çalışmanıza gerek yok. 20 yıl çalışma süresi değil. İlk sigorta olduktan sonra geçmesi gereken süreyi gösteriyor. Dolayısıyla priminiz dolunca 20 yıl da geçmişse emekli olursunuz. Tekrar hatırlatalım bu şartlar vergi indirimi almanız halinde geçerli. Bu arada toplu ödeme diye bir uygulama maalesef yok.


    ekonomi@takvim.com.tr

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