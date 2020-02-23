Çeyiz parasının şartı ne?

Ölen babamdan maaş alırken evlendim ve toplu çeyiz parası aldım. Daha sonra boşandım ve maaş tekrar bağlandı. Şimdi yine evleneceğim. Yine toplu para alabilir miyim?
Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen 24 maaşlık toplu ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, ikinci kez çeyiz yardımı alamazsınız.
13 yıldır çalışıyorum. Yüzde 50 engelim var. SGK '20 yıl çalışmanız lazım' diyor. 7 seneyi toplu ödeyemez miyim?
Yüzde 50 vergi indiriminiz varsa emeklilik şartları 20 yıl, 4400 gün. Dolayısıyla 4400 günü doldurunca çalışmanıza gerek yok. 20 yıl çalışma süresi değil. İlk sigorta olduktan sonra geçmesi gereken süreyi gösteriyor. Dolayısıyla priminiz dolunca 20 yıl da geçmişse emekli olursunuz. Tekrar hatırlatalım bu şartlar vergi indirimi almanız halinde geçerli. Bu arada toplu ödeme diye bir uygulama maalesef yok.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen 24 maaşlık toplu ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, ikinci kez çeyiz yardımı alamazsınız.
13 yıldır çalışıyorum. Yüzde 50 engelim var. SGK '20 yıl çalışmanız lazım' diyor. 7 seneyi toplu ödeyemez miyim?
Yüzde 50 vergi indiriminiz varsa emeklilik şartları 20 yıl, 4400 gün. Dolayısıyla 4400 günü doldurunca çalışmanıza gerek yok. 20 yıl çalışma süresi değil. İlk sigorta olduktan sonra geçmesi gereken süreyi gösteriyor. Dolayısıyla priminiz dolunca 20 yıl da geçmişse emekli olursunuz. Tekrar hatırlatalım bu şartlar vergi indirimi almanız halinde geçerli. Bu arada toplu ödeme diye bir uygulama maalesef yok.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.