250 milyon lira kazanıldı

Bakanlığınca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor. Dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2.857 belgeden 1.473 adedi son iki yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısında yüzde 52 azaltılarak 251 milyon TL tasarruf sağlandı.