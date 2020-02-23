Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    250 milyon lira kazanıldı

    İçişleri Bakanlığınca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor. Dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2.857 belgeden 1.473 adedi son iki yılda kaldırıldı

    250 milyon lira kazanıldı
    İçişleri Bakanlığınca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor. Dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2.857 belgeden 1.473 adedi son iki yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısında yüzde 52 azaltılarak 251 milyon TL tasarruf sağlandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 250 milyon lira kazanıldı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri