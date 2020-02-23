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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 10:19
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    • 23.02.2020 10:20
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    borcunda indirim! 100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek

    On binlerce vatandaşın beklediği borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak belirlenmişti. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların gecikme iyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle beraber Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ya da ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

    Vergi borcunda indirim! 100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek

    Vergi affı çıkacak mı? Sorusu binlerce vergi borcu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Resmi gazete'de dün yayınlanan bildiriye göre, Vergi uzlaşmasında indirimin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Vergi indirimden yararlanmak isteyen mükellef, temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçesini vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Vergi borcunda indirim! 100 bin liralık cezanın 40 bin lirası silinecek
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