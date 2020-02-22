Yabancıya 180 bin ev

Türkiye'den aldığı konut sayısı, 2012'de çıkan Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra 7 yılda (2013-2019). Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancılara konut satış adedi, geçen yılaştı. Bu süreçte yabancıların en çok tercih ettiği illerveoldu.