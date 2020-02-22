Yabancıya 180 bin ev

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, 2012'de çıkan Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra 7 yılda (2013-2019) 180 bin adede yaklaştı. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancılara konut satış adedi, geçen yıl 45 bini aştı. Bu süreçte yabancıların en çok tercih ettiği iller İstanbul ve Antalya oldu.
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