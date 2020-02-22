Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.155,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,21 yükselişle 324,00 liradan işlem görmüştü. Altın yedi yılın zirvesinde hareket ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Şubat anlık altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Mevcut olan jeopolitik gerilimlerle birlikte Çin'den yayılan koronavirüsünün farklı ülkelere sıçramasıyla küresel piyasada altın alımları arttı.

ALTININ KİLOGRAMI 321 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 500 lira, en yüksek 321 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 321 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 182 milyon 997 bin 909,94 lira, işlem miktarı ise 3.719 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 188 milyon 797 bin 106,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Rona Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.