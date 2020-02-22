Vatandaşa dört koldan koruma

sektörünü güçlendiren, milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı dört koldan korumaya alan yasa teklifi'nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren. Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlere geçit verilmeyecek. Artık bankalar kafasına göre kart limitini artıramayacak. Kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halindekadar ceza verilecek. Müşteri hakkı ihlali yapana,ceza kesilebilecek.