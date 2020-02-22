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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 Gazete
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    Vatandaşa dört koldan koruma

    Finans sektörünü güçlendiren, milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı dört koldan korumaya alan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren banka komisyonlarını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi.

    Vatandaşa dört koldan koruma
    Finans sektörünü güçlendiren, milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı dört koldan korumaya alan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren banka komisyonlarını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi. Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlere geçit verilmeyecek. Artık bankalar kafasına göre kart limitini artıramayacak. Kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 binden 50 bin liraya kadar ceza verilecek. Müşteri hakkı ihlali yapana, 1 milyon lira ceza kesilebilecek.


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