Üreticiye 2.7 milyar TL

, tarımsaldestek ödemelerine dünbaşladıklarını söyledi.Toplamödeneceğinibelirten"Mazot, gübre desteği 2milyar 334 milyon 27 bin194 lira, hububat desteği138 milyon lira, sütdesteği 184 milyon lira,kırsal kalkınma desteği, lisanslıdepoculuk desteği deolmaküzere ödenmeye başladı"şeklinde konuştu.