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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 Gazete
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    Üreticiye 2.7 milyar TL

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine dün başladıklarını söyledi. Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5.2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere ödenmeye başladı" şeklinde konuştu.

    Üreticiye 2.7 milyar TL
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine dün başladıklarını söyledi. Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5.2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere ödenmeye başladı" şeklinde konuştu.

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