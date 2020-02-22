Ücret oyununa Yargıtay engeli

Eskiye nazaran bir miktar azalmış olsa da maalesef halen işçilerin maaşlarını SGK'ya gerçek maaşı üzerinden değil de asgari ücretten bildirme alışkanlığı devam etmektedir. Bu husus yasal değildir ve cezası oldukça ağırdır. Gerçek ücret üzerinden bildirilmeyen her işçi, ileride hak kazanacağı emekli maaşından iş göremezlik durumunda alacağı geçici iş göremezlik ödeneğine, kıdem ve ihbar tazminatlarından tutun işsizlik ödeneğine kadar birçok haktan çok daha az yararlanacaktır. Yargıtay çok önemli bir karar vermiştir. Konuyla ilgili bir kararında Yargıtay, "SGK kayıtlarına itibar edilerek davacının asgari ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de işyerinde pres operatörü olarak çalışan davacı 6.5 yılı aşkın kıdeme sahiptir. Vasıflı işçi durumunda olan ve uzun süre kıdeme sahip bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle emsal ücret araştırması yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir" demiştir. Böylece sizin de emsal çalışanlar bakımından maaşınız belirlenebilecektir.