Türk Telekom, ülkenin verisini ve iletişim altyapısını Siber Güvenlik Merkezi ile koruma altına alıyor. Şirketin açıklamasına göre; Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip. Kamu ve yerel yönetimler ile orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, kurumsal müşterilerle buluşuyor.
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