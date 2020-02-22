, ülkenin verisini ve iletişim altyapısınıile koruma altına alıyor. Şirketin açıklamasına göre; Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki en büyük kapasitelikoruma altyapısına sahip. Kamu ve yerel yönetimler ile orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, kurumsal müşterilerle buluşuyor.