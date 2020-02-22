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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 Gazete
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    Apartman görevlisinin primi devletten

    Geçen yıl Mart ayında resmen başlayan kolay işverenlik uygulaması, 100 bine yakın işyerinin ve apartman görevlisinin yüzünü güldürdü. İlave istihdam teşviğinden yararlanan işverenlere, prim ve vergi desteği yıl sonuna kadar devam edecek.

    Apartman görevlisinin primi devletten
    Geçen yıl Mart ayında resmen başlayan kolay işverenlik uygulaması, 100 bine yakın işyerinin ve apartman görevlisinin yüzünü güldürdü. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve son 3 aydır işsiz olanları apartman görevlisi olarak işe alanlar ilave istihdam teşviğinden de yararlanabilecek. Apartman görevlileri için brüt ücretin yüzde 34.5'i kadar prim yatırılırken, 5 puan indirim de yapılıyor.

    VERGİ YÜKÜ DE KALKTI
    Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan apartman ya da site yöneticilerinin yıllık yaklaşık 525 lira damga vergisini ödeme zorunluluğu da kalktı. Özel sektör işyerlerine çalışan sayısına ilave edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği bu yılın sonuna kadar devam edecek.


    HAZAL ATEŞ

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