Apartman görevlisinin primi devletten

Geçen yıl Mart ayında resmen başlayan kolay işverenlik uygulaması, 100 bine yakın işyerinin ve apartman görevlisinin yüzünü güldürdü. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve son 3 aydır işsiz olanları apartman görevlisi olarak işe alanlar ilave istihdam teşviğinden de yararlanabilecek. Apartman görevlileri için brüt ücretin yüzde 34.5'i kadar prim yatırılırken, 5 puan indirim de yapılıyor.
VERGİ YÜKÜ DE KALKTI
Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan apartman ya da site yöneticilerinin yıllık yaklaşık 525 lira damga vergisini ödeme zorunluluğu da kalktı. Özel sektör işyerlerine çalışan sayısına ilave edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği bu yılın sonuna kadar devam edecek.
HAZAL ATEŞ
VERGİ YÜKÜ DE KALKTI
Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan apartman ya da site yöneticilerinin yıllık yaklaşık 525 lira damga vergisini ödeme zorunluluğu da kalktı. Özel sektör işyerlerine çalışan sayısına ilave edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği bu yılın sonuna kadar devam edecek.
HAZAL ATEŞ
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