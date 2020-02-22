Apartman görevlisinin primi devletten

yıl Mart ayında resmen başlayan kolay işverenlik uygulaması,yakın işyerinin ve apartman görevlisinin yüzünü güldürdü.kayıtlı ve son 3 aydır işsiz olanları apartman görevlisi olarak işe alanlarde yararlanabilecek. Apartman görevlileri için brüt ücretin'i kadar prim yatırılırken,de yapılıyor.Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan apartman ya da site yöneticilerinin yıllık yaklaşıkdamga vergisini ödeme zorunluluğu da kalktı. Özel sektör işyerlerine çalışan sayısına ilave edecekleri her bir sigortalı içinbu yılın sonuna kadar devam edecek.