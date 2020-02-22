Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2020 yılında kentsel dönüşüm kira yardımının ne kadar olduğu merak ediliyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 kentsel dönüşüm kredi yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nedir? İşte cevaplar...

2020 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kentsel dönüşüm kira yardımının ne kadar olduğu, bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ancak, 2020 kentsel dönüşüm kira yardımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kira yardımı fiyatları konusunda bilgi geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımına malikler, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri alabiliyor.

Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için kira yardımı başvurusunu aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait

imza sirküleri,

c) Riskli yapının tahliye edildiğine dair Adres Bilgileri Raporu 2 veya ilgili

belediyesinden alınacak yazı,

ç) Tapu belgesi ve Güncel Taşınmaz Kaydı,

d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

e) Hak sahibine/vekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL hesap cüzdanı

fotokopisi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2019 NE KADARDI?

2019 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1.150 TL olarak ödendi.

Diğer illerde ise fiyatlar şu şekilde: