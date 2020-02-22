1.5 milyon yeni abone

güçlü büyümesini sürdüren'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 artışlaulaştı. Turkcell Grubu'nun FAVÖK'ü yüzde 18.6 artışla 10.4 milyar liraya yükseldi. Şirketin 2019 net kârı bir önceki yıla göreartarak tüm zamanların en yüksek miktarı olanulaştı. Turkcell Genel Müdürü, "Rekor sonuçlarla kapattığımız 2019'da 1.5 milyon yeni faturalı müşteri kazandık. Bu artış faturalı abone sayısında. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi" dedi., Turkcell'in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelirin ilk defaulaştığını ve bunu 3 yılda 2.5 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.