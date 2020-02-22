1.5 milyon yeni abone

2019'da güçlü büyümesini sürdüren Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 artışla 25.1 milyar liraya ulaştı. Turkcell Grubu'nun FAVÖK'ü yüzde 18.6 artışla 10.4 milyar liraya yükseldi. Şirketin 2019 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3.2 milyar liraya ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Rekor sonuçlarla kapattığımız 2019'da 1.5 milyon yeni faturalı müşteri kazandık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi" dedi. Erkan, Turkcell'in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelirin ilk defa 1 milyar liraya ulaştığını ve bunu 3 yılda 2.5 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
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