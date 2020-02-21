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    • 21.02.2020 12:06
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    Son dakika: 58 ilde 1 milyon 401 bin kişiye 2 milyar 674 milyon liralık dev destek

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , Türkiye genelinde 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişiye toplam 2 milyar 674 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

    58 ilde 1 milyon 401 bin kişiye dev destek

    Tarım ve Orman Bakanı , Türkiye genelinde 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişiye toplam 2 milyar 674 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

    Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:
    "Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

    Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

    0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
    4, 6 olanlar (28 Şubat)
    8 olanlar (6 Mart)

    18.00'den sonra
    Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)
    Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
    Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
    Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
    Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL

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