Prim devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler kapsamında, 16 başlıkta 25 milyar liraya yakın destek sağlanacak. İşte bazı destekler:
● İş kuran gençlerin primlerini 1 yıl süreyle devlet karşılıyor. Prim aylık bin 15, yıllık 12 bin 185 lirayı buluyor.
● Primlerini düzenli ödeyenler, 5 puanlık indirim alabiliyor.
● İşverenlere bu yılın sonuna kadar işe aldığı 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar için sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Fonu'ndan ödeniyor.
● Yıl sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan primlerin tamamı, diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.
HAZAL ATEŞ
● İş kuran gençlerin primlerini 1 yıl süreyle devlet karşılıyor. Prim aylık bin 15, yıllık 12 bin 185 lirayı buluyor.
● Primlerini düzenli ödeyenler, 5 puanlık indirim alabiliyor.
● İşverenlere bu yılın sonuna kadar işe aldığı 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar için sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Fonu'ndan ödeniyor.
● Yıl sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan primlerin tamamı, diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.
HAZAL ATEŞ
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