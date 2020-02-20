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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Prim devletten

    Başkan 'ın açıkladığı teşvikler kapsamında, 16 başlıkta 25 milyar liraya yakın destek sağlanacak. İşte devlet tarafından sağlanan bazı destekler.

    Prim devletten
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler kapsamında, 16 başlıkta 25 milyar liraya yakın destek sağlanacak. İşte bazı destekler:
    ● İş kuran gençlerin primlerini 1 yıl süreyle devlet karşılıyor. Prim aylık bin 15, yıllık 12 bin 185 lirayı buluyor.
    ● Primlerini düzenli ödeyenler, 5 puanlık indirim alabiliyor.
    ● İşverenlere bu yılın sonuna kadar işe aldığı 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar için sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Fonu'ndan ödeniyor.
    ● Yıl sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine brüt i geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan primlerin tamamı, diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler Fonu'ndan karşılanıyor.


    HAZAL ATEŞ

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