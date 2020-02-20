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    • 20.02.2020 18:26
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    Borsa günü düşüşle tamamladı! 20 Şubat borsada son durum

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı. Analistler, 'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, hisseleri öncülüğünde bu düşüşün ivme kazandığını belirtti.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.554,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. cılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 3,86 azaldı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor oldu.

    Analistler, 'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, banka hisseleri öncülüğünde bu düşüşün ivme kazandığını belirtti.

    Yarın yurt içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in için yapması beklenen değerlendirmenin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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