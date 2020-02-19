Sadece dolar alıp satanların değil, aynı zamanda dövizle alışveriş yapmak durumunda olanların da araştırdığı Dolar Euro kuru fiyatları hakkında en güncel bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Piyasalar bugün açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz indirecek mi, Merkez Bankası faiz indirirse dolar ve altın ne olur, banka kredi faizleri nasıl etkilenir? Dolar kuru, bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor. Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana belirleyiciler olacağını ifade ediyor.

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