Özbekistan’da büyüyor

Yurt dışında en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, Özbekistan'daki 4'üncü şubesini açtı. Ziraat Bank Özbekistan'ın; Taşkent'te bulunan Operu, Yunusabad ve Kurumsal Şubesinden sonra 4'üncü şubesi Semerkant'ta hizmete girdi. 1993 yılında Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak faaliyetine başlayan Ziraat Bank Özbekistan, bankacılık faaliyetlerini 2017'den itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor. Ziraat Bankası, 18 ülkede 109 noktada bulunuyor.
- Ekonomi
- 19.02.2020 Gazete
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