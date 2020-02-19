Özbekistan’da büyüyor

dışında en yaygın Türk bankası olan, Özbekistan'daki 4'üncü şubesini açtı. Ziraat Bank Özbekistan'ın; Taşkent'te bulunanve Kurumsal Şubesinden sonra 4'üncü şubesihizmete girdi. 1993 yılında Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak faaliyetine başlayan Ziraat Bank Özbekistan, bankacılık faaliyetlerini 2017'den itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor. Ziraat Bankası, 18 ülkede 109 noktada bulunuyor.