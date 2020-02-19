Motobike’a Yamaha çıkarması

amaha

, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak'a yeni modelleriyle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yeni projeler ile 2020'de yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü, "Yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizi geliştirmeye daha çok yöneleceğiz" dedi.