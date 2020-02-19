Motobike’a Yamaha çıkarması

Yamaha, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak Motobike İstanbul'a yeni modelleriyle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yeni projeler ile 2020'de yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, "Yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizi geliştirmeye daha çok yöneleceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 19.02.2020 Gazete
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