Kalfa sınavına başvuru yağdı

Kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların bilgisayar ortamına taşınmasının ardından son 1.5 ayda 40 bin adaydan elektronik sınav (e-sınav) başvurusu geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "1.5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 40 bin aday bu sınavlara başvurdu" dedi.
- Ekonomi
- 19.02.2020 Gazete
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