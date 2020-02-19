Kalfa sınavına başvuru yağdı

ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların bilgisayar ortamına taşınmasının ardından son 1.5 ayda 40 bin adaydan elektronik sınav (e-sınav) başvurusu geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, "1.5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 40 bin aday bu sınavlara başvurdu" dedi.