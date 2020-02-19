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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 12:49
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    • 19.02.2020 12:50

    19 Şubat Merkez sı faiz kararı! O bankalar faiz İndirdi... değişti!

    Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En uygun konut kredisi hangi da? faiz kararı sonrasında bankaların konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son olarak faiz oranı konut kredisi için 0,94'e düşürdü. Ayrıca 0,79 'la konut kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor. 3 kamu bankası 500 bin TL ve 180 ay vade ile konut kredisi veriyor. İşte konut kredisi kampanyası hakkında son bilgiler ve konut kredisi hesaplaması. Ev sahibi olmak isteyenlerin duşunda ihtiyaç ve taşıt kredilerine de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği biliniyor.

    19 Şubat Merkez Bankası faiz kararı! O bankalar faiz İndirdi...

    En uygun kredi veren banka değişti! En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu merak ediliyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, ING Bank ve ICBC Bank gibi büyük bankaların yer aldığı onlarca banka faiz indirdi, en uygun kredi veren bankalar sıralaması değişti. Uzmanlar yeni yılda faizlerin düşmeye devam edeceğine dair sinyallerin olduğunu belirtirken, vatandaşlar da internet üzerinden tüm bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor

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    Haberler Ekonomi 19 Şubat Merkez Bankası faiz kararı! O bankalar faiz İndirdi... En uygun kredi veren banka değişti!
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