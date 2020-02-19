En uygun kredi veren banka değişti! En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu merak ediliyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, ING Bank ve ICBC Bank gibi büyük bankaların yer aldığı onlarca banka faiz indirdi, en uygun kredi veren bankalar sıralaması değişti. Uzmanlar yeni yılda faizlerin düşmeye devam edeceğine dair sinyallerin olduğunu belirtirken, vatandaşlar da internet üzerinden tüm bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor

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