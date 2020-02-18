Sabancı ve PPF Temsa’yı alıyor

Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı. KAP'a konuyla ilgili yapılan açıklamada, detaylı incelemenin tamamlanmasına bağlı olarak, satın alma işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.