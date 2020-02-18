Medical Park İzmir Hastanesi Türk Nippon’un TSS ağına katıldı

Türk Nippon Sigorta ve MLP Care işbirliği ile 3 yıl önce hayata geçen 'Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dahil oldu. Türk Nippon Sigorta, MLP Care ve Medical Park İzmir Hastanesi yöneticileri, ürünün tanıtımı için Medical Park İzmir Hastanesi'nde Türk Nippon Sigorta'nın Ege Bölgesi'ndeki acenteleri ile bir araya geldi. Ürün hakkında Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Yasemin Özel, "Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürünümüzü İzmir acentelerimize de açmış bulunuyoruz. 2019'da sağlık branşında üst sıralarda yer alan şirketimiz, 2020 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.
- Ekonomi
- 18.02.2020 Gazete
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