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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    ’un TSS ağına katıldı

    ve MLP Care işbirliği ile 3 yıl önce hayata geçen '' tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına de dahil oldu.

    Medical Park İzmir Hastanesi Türk Nippon’un TSS ağına katıldı
    Türk Nippon Sigorta ve MLP Care işbirliği ile 3 yıl önce hayata geçen 'Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sı ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dahil oldu. Sigorta, MLP Care ve yöneticileri, ürünün tanıtımı için Medical Park Hastanesi'nde Türk 'nın 'ndeki acenteleri ile bir araya geldi. Ürün hakkında Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Yasemin Özel, "Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürünümüzü İzmir acentelerimize de açmış bulunuyoruz. 2019'da sağlık branşında üst sıralarda yer alan şirketimiz, 2020 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.

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