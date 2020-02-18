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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Koru’dan bölge yapılanması

    , 2018'de başlattığı satış organizasyon yapısı değişikliği doğrultusunda bölge yapılanmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2018'de yeni bölgelerini hayata geçirmeye başlayan şirket, bölge sayısını 12'ye çıkardı.

    Koru’dan bölge yapılanması
    Koru Sigorta, 2018'de başlattığı satış organizasyon yapısı değişikliği doğrultusunda bölge yapılanmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2018'de yeni bölgelerini hayata geçirmeye başlayan şirket, bölge sayısını 12'ye çıkardı. Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, "Saha yapılanmalarımızdaki kurgumuz, her bölgemizin hizmet verdiği alanın daha etkin kullanmasını sağlamak ve acentelerimiz ile daha yakın ilişkiler kurabilmek üzerine oluşturuldu. Sonuçlarını acentelerin memnuniyetinden ve üretim rakamlarındaki artıştan anlıyoruz" dedi.

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