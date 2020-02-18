Koru’dan bölge yapılanması

Koru Sigorta, 2018'de başlattığı satış organizasyon yapısı değişikliği doğrultusunda bölge yapılanmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2018'de yeni bölgelerini hayata geçirmeye başlayan şirket, bölge sayısını 12'ye çıkardı. Koru Sigorta Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, "Saha yapılanmalarımızdaki kurgumuz, her bölgemizin hizmet verdiği alanın daha etkin kullanmasını sağlamak ve acentelerimiz ile daha yakın ilişkiler kurabilmek üzerine oluşturuldu. Sonuçlarını acentelerin memnuniyetinden ve üretim rakamlarındaki artıştan anlıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 18.02.2020 Gazete
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