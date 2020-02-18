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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Katılım sigortacılığı hayatın her alanına hitap ediyor

    Genel Müdürü , ‘Katılım esaslı ve katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor. Geniş ürün yelpazemizle eğitimden sağlığa kadar katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olduğumuzu gösterebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi...

    Katılım sigortacılığı hayatın her alanına hitap ediyor
    Katılım emeklilik Emeklilik, hizmet çeşitliliğiyle ihtiyaç duyulan her alanda katılımcılarına güvence sunmaya devam ediyor. Son olarak faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçiren 'in Genel Müdürü Ayhan Sincek, "'de faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın katılım esaslı Sistemi () ve sigortacılık ürünlerinden ihtiyaçları doğrultusunda, gönül rahatlığıyla yararlanabilmesini sağlıyoruz" dedi. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım attıklarını hatırlatan Sincek, "Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisinde Katılım Sağlık markası ile iddialı büyümemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

    500'Ü AŞKIN HASTANE
    Şu ana kadar çıkardıkları sağlık ürünleriyle halkın teveccühünü kazandıklarını söyleyen Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik'in hesaplı sağlık sigortası opsiyonu olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılarımız Türkiye çapında 500'ün üzerinde anlaşmalı hastanede fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca sağlık kategorisinde özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımızın yanı sıra Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, ülkemizdeki yabancı misafirlerimiz için sunduğumuz Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve içerisinde diş paketi bulunan Gülümseten Sağlık Sigortası bulunuyor."

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