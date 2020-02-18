İşveren fazla mesaiyi ödemezse ne olur?

İşveren fazla mesai ücretlerimizi ödemiyor. 'Fazla mesai ücrete dahil' diyor. Ne yapabiliriz? (İsmi saklı)
İş Kanunu'na göre çalışma süresi haftada 45 saattir. Bunu aşan her çalışma saati için yüzde 50 fazlasıyla mesai ücreti ödenmelidir. Burada denkleştirme yapmak suretiyle 45 saat de tamamlanabilmektedir. Yani belli günlerde daha az çalışmak durumu da oluyor. Bu yapılmıyorsa fazla çalışılan saatler mesai olarak belirlenecektir. Fazla mesai için işçinin onayı alınması gerekir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla ihtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir. Bu nedenle, fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini ya da mesailerinin ödenmesi ihtarnamesini işverenine bildirmelidir.
Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren iş sözleşmemi bildirimsiz feshetti. İhbar tazminatı hakkım var mı? S.A.
İhbar tazminatının ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir. İhbar tazminatının miktarını sizin çalıştığınız süre belirler. 6 ay ile 1.5 yıl çalışanlar için 4 haftalık ücret, 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 haftalık ücret, 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 haftalık ücret ödenir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İş Kanunu'na göre çalışma süresi haftada 45 saattir. Bunu aşan her çalışma saati için yüzde 50 fazlasıyla mesai ücreti ödenmelidir. Burada denkleştirme yapmak suretiyle 45 saat de tamamlanabilmektedir. Yani belli günlerde daha az çalışmak durumu da oluyor. Bu yapılmıyorsa fazla çalışılan saatler mesai olarak belirlenecektir. Fazla mesai için işçinin onayı alınması gerekir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla ihtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir. Bu nedenle, fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini ya da mesailerinin ödenmesi ihtarnamesini işverenine bildirmelidir.
Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren iş sözleşmemi bildirimsiz feshetti. İhbar tazminatı hakkım var mı? S.A.
İhbar tazminatının ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir. İhbar tazminatının miktarını sizin çalıştığınız süre belirler. 6 ay ile 1.5 yıl çalışanlar için 4 haftalık ücret, 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 haftalık ücret, 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 haftalık ücret ödenir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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