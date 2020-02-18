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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 08:05
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    • 18.02.2020 08:05

    Gram altın, çeyrek altın yükselişte! 18 Şubat canlı ne kadar, kaç TL oldu?

    nda son dakika... Koronavirüs salgını sonrası yaşamını yitirenlerin sayısının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Dünkü kapanışta gram altın 307,80, çeyrek altın ise 500 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı takip ediliyor. Peki, 18 Şubat bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatlaır ne kadar oldu?

    Altın fiyatları ne kadar? Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin yaşamını yitirmesi ile birlikte altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Şubat canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    175,25
    175,38

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    224,44
    224,60

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    280,40
    280,60

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    Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın yükselişte! 18 Şubat canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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