Altın fiyatları ne kadar? Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin yaşamını yitirmesi ile birlikte altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Şubat canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

175,25

175,38

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

224,44

224,60

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

280,40

280,60