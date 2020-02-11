FED Başkanı Jerome Powell'dan kritik açıklamalar!

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.
Yarıyıl sunumunda konuşan Powell ticarete bağlı belirsizlijklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını ancak ABD ekonomisinin küresel çalkantılara karşı dirençli olduğunu dile getirdi.
Powell mevcut para politikası duruşunun uygun olduğu söylemini yineledi.
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