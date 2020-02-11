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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 17:33
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    • 11.02.2020 17:33

    Başkanı 'dan kritik açıklamalar!

    Piyasaların merakla beklediği açıklaması geldi. Merkez Bankası FED Başkanı piyasaların merakla beklediği 'deki sunumuna başladı. Powell, koronavirüsün ve etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi

    FED Başkanı Jerome Powell'dan kritik açıklamalar!

    Başkanı 'deki sunumunda koronavirüsün ve etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

    Yarıyıl sunumunda konuşan Powell ticarete bağlı belirsizlijklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını ancak ekonomisinin küresel çalkantılara karşı dirençli olduğunu dile getirdi.

    Powell mevcut para politikası duruşunun uygun olduğu söylemini yineledi.

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