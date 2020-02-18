Emekli, memur, işçi, öğrenci hepsini kapsıyor! Maaşlarda yeni dönem başladı

Hükümetten devlet desteklerine yeni adım. Memur, işçi, emekli ve öğrenci hepsini kapsayan yeni devlet desteği yolda. Peki Memur, işçi, emekli ve öğrenci herkesi kapsayan yeni devlet desteklerinde neler var. Sizler için en yeni devlet desteklerini araştırdık. 2020 yılında araba, tatil, eğitim, çocuk ve sağlık için harcamalarda para biriktiren vatandaşlara devlet para verecek. Kısa süreli tasarruf hesaplarıyla BES, emeklilik döneminde iyi bir hayat geçirmek için devlet desteği geliyor.

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