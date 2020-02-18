Dikkat! 'altın'dan vurgun çıkabilir

Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. Son günlerde internetten altın alan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun işlemin üzerinden süre geçtikten sonra yapıldığını anlattı.