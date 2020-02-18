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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Dikkat! 'altın'dan vurgun çıkabilir

    Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu.

    Dikkat! 'altın'dan vurgun çıkabilir
    Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. Son günlerde internetten altın alan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun işlemin üzerinden süre geçtikten sonra yapıldığını anlattı.

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