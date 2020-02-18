AXA’dan çevreci hamle

AXA Sigorta, iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket; karbon salınımı, enerji tüketimi, yenilenebilir kaynak kullanımı, atık yönetimi gibi önemli kriterlerin incelenmesi sonucunda sahip olunan yeşil bina ve LEED sertifikalı işyerleri için özel olarak 'Dünya Dostu İşyerim' sigortasını geliştirdi. Dünya Dostu İşyerim sigortası ürünü, klasik binalardan farklı olarak fiyat avantajı ile birçok destek paketinden oluşuyor.
- Ekonomi
- 18.02.2020 Gazete
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