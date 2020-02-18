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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    ’dan çevreci hamle

    , iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket; karbon salınımı, tüketimi, yenilenebilir kaynak kullanımı, atık yönetimi gibi önemli kriterlerin incelenmesi sonucunda sahip olunan ve sertifikalı işyerleri için özel olarak '' sigortasını geliştirdi.

    AXA’dan çevreci hamle
    , iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket; karbon salınımı, tüketimi, yenilenebilir kaynak kullanımı, atık yönetimi gibi önemli kriterlerin incelenmesi sonucunda sahip olunan ve sertifikalı işyerleri için özel olarak '' sigortasını geliştirdi. Dünya Dostu İşyerim sigortası ürünü, klasik binalardan farklı olarak fiyat avantajı ile birçok destek paketinden oluşuyor.

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