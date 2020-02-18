4 bankaya sigorta cezası

, vatandaşlardangelen yoğun şikayetlerdikkate alınarak,bankaların sigorta aracılığıfaaliyetlerine yönelikplanlı bir denetim programıuygulandı.Denetimi tamamlanan3 bankaya idari para cezası,bir bankaya ise hemidari para cezası hem degeçici süreli faaliyettenmen cezası verildi. Halen5 bankanın sigorta aracılığıfaaliyetlerine yönelikilgili mevzuat uyarıncaplanlı bir denetimprogramı sürdürülüyor.Söz konusu denetimlerdetemel olarak sigortalılarınhak ve menfaatlerininkorunması amaçlandı.Denetimlerde, sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılıp yapılmadığı, sigortalıdan habersiz poliçe düzenlenip düzenlenmediği,