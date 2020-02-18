4 bankaya sigorta cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler dikkate alınarak, bankaların sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik planlı bir denetim programı uygulandı. Denetimi tamamlanan 3 bankaya idari para cezası, bir bankaya ise hem idari para cezası hem de geçici süreli faaliyetten men cezası verildi. Halen 5 bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik ilgili mevzuat uyarınca planlı bir denetim programı sürdürülüyor. Söz konusu denetimlerde temel olarak sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı.
İNCELEME YAPILDI
Denetimlerde, sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılıp yapılmadığı, sigortalıdan habersiz poliçe düzenlenip düzenlenmediği, teminatın sigortalının ihtiyacına uygun olup olmadığı gibi konular incelendi.
İNCELEME YAPILDI
Denetimlerde, sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılıp yapılmadığı, sigortalıdan habersiz poliçe düzenlenip düzenlenmediği, teminatın sigortalının ihtiyacına uygun olup olmadığı gibi konular incelendi.
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