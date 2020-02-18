EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT yasasında son gelişmeler neler? Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşların uzun süredir araştırdığı EYT konusunda bugüne kadar birçok açıklama gelmişti. Vatandaşlar EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler nedir? İşte 18 Şubat EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara dair umutlar artık tükenme noktasında. Cumhuırbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından düzenlemenin uygulamaya girmeyeceği belirtildi. Önümüzdeki süreçler için bir sürpriz gelişme olup olmayacağını merak eden vatandaşlar siyasilerin açıklamalarını merak ediyorlar. Bu noktada EYT'ye dair son değerlendirme Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında EYT'lilerin ortalama 53 yaşında emekli olduğunun üzerinde durdu.

MHP, MECLİS'E SUNMUŞTU

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili MHP'nin sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin TBMM'nin açılmasıyla raftan inmesi bekleniyor.