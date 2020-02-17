Vaillant’tan çift haneli büyüme

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2019'da hem pazar paylarınıartırdıklarını hem debüyüdüklerini belirtti."2019'da pazarda yaşananküçülmeye rağmen devreyealım rakamlarında 2018performansımızı koruyarakpazar payımızı artırdık" diyenAvdel, bu yıl hedeflerinin pazarpaylarını artırmaya devamederekolduğunu söyledi.