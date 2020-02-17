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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Vaillant’tan çift haneli büyüme

    Vaillant Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, 2019'da hem pazar paylarını artırdıklarını hem de yüzde 10 büyüdüklerini belirtti. "2019'da pazarda yaşanan küçülmeye rağmen devreye alım rakamlarında 2018 performansımızı koruyarak pazar payımızı artırdık" diyen Avdel, bu yıl hedeflerinin pazar paylarını artırmaya devam ederek yüzde 20 büyüme olduğunu söyledi.

    Vaillant’tan çift haneli büyüme
    Vaillant Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, 2019'da hem pazar paylarını artırdıklarını hem de yüzde 10 büyüdüklerini belirtti. "2019'da pazarda yaşanan küçülmeye rağmen devreye alım rakamlarında 2018 performansımızı koruyarak pazar payımızı artırdık" diyen Avdel, bu yıl hedeflerinin pazar paylarını artırmaya devam ederek yüzde 20 büyüme olduğunu söyledi.

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