Askere gidenlerin işsizlik maaşı yanar mı?

4 aydır işsizlik maaşı alıyorum, ancak askere gideceğim. 5 ay daha işsizlik ödeneği alma hakkım bulunuyor, yanar mı? Toplu ödeme imkanı bulunuyor mu?
Askerden önce işsizlik maaşı alacak şekilde işinden olanlar için maaş ödenmesi başlıyor. Aynen sizin durumunuzdaki gibi işsizlik maaşı alırken askere gidilince ödenek kesiliyor. Ancak haklarınız yanmıyor. Askerden döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmeniz halinde kalan ödenekleriniz yeniden bağlanıyor. Yani kalan paranız için askerliğin bitmesini beklemeniz lazım. İşsizlik maaşının toplu olarak ödenmesi gibi bir usul bulunmuyor.
6900 gün primim bulunuyor. 7200 gün primden fazlası alınacak maaşı etkiler mi? Hakan MİRALAY
Prim sayısı değil, ödenen prim miktarı yani bildirdiğiniz kazanç maaşı etkiliyor. Dolayısıyla çok kazanç çok maaş demek.
1971 doğumluyum. 1987'de SSK sigortam başladı ancak sonrasında çalışamadım. 2010'da Bağ-Kur çiftçi sigortam başladı. Buna göre 60 yaşında emekli oluyorum. 1987 yılındaki sigortamı işletebilir miyim? Daha erken emekli olma şansım var mıdır? (İsmi saklı)
Sigortanın geçerli olabilmesi için fiilen çalışma yapılması ve primlerin ödenmesi gerekiyor. Eğer 1987 yılında fiilen çalışmanız varsa tescilini yaptırabilir ve erken emekli olursunuz. Fiilen çalışma yoksa sigorta geçersiz oluyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Askerden önce işsizlik maaşı alacak şekilde işinden olanlar için maaş ödenmesi başlıyor. Aynen sizin durumunuzdaki gibi işsizlik maaşı alırken askere gidilince ödenek kesiliyor. Ancak haklarınız yanmıyor. Askerden döndükten sonra 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmeniz halinde kalan ödenekleriniz yeniden bağlanıyor. Yani kalan paranız için askerliğin bitmesini beklemeniz lazım. İşsizlik maaşının toplu olarak ödenmesi gibi bir usul bulunmuyor.
6900 gün primim bulunuyor. 7200 gün primden fazlası alınacak maaşı etkiler mi? Hakan MİRALAY
Prim sayısı değil, ödenen prim miktarı yani bildirdiğiniz kazanç maaşı etkiliyor. Dolayısıyla çok kazanç çok maaş demek.
1971 doğumluyum. 1987'de SSK sigortam başladı ancak sonrasında çalışamadım. 2010'da Bağ-Kur çiftçi sigortam başladı. Buna göre 60 yaşında emekli oluyorum. 1987 yılındaki sigortamı işletebilir miyim? Daha erken emekli olma şansım var mıdır? (İsmi saklı)
Sigortanın geçerli olabilmesi için fiilen çalışma yapılması ve primlerin ödenmesi gerekiyor. Eğer 1987 yılında fiilen çalışmanız varsa tescilini yaptırabilir ve erken emekli olursunuz. Fiilen çalışma yoksa sigorta geçersiz oluyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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