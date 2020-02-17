Altın fiyatlarında son durum, yatırımcıların gündeminde. Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kaybederek başladı. Cuma günkü kapanışta göre yüzde 0,3 düşüşle 307,1 liradan açılan gram altın, son zamanlarda yatırım için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bugün yurtiçi piyasalarda önemli bir veri bulunmuyor. ABD piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı. Çin'deki koronavirüs salgını yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat canlı altın fiyatları...

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,6 yükselişle 308,1 liradan tamamladı.

CANI ALTIN FİYATLARI

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün, veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, koronavirüs salgını ve Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

ALTIN VE DÖVİZE YATIRIM YAPANLAR KAZANDI

Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89'luk primle 2 bin 51 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,98'lik kazançla 6,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 6,5710 lira oldu.