Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 120.540,53 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|14,91
|13,43
|11,02
|Klimasan Klima
|22,62
|20,62
|9,70
|Sasa Polyester
|10,39
|9,55
|8,80
|İş GMYO
|2,07
|1,91
|8,38
|Hektaş
|10,99
|10,34
|6,29
|Ford Otosan
|80,70
|76,05
|6,11
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,65
|6,06
|Vestel
|17,50
|16,54
|5,80
|Net Holding
|2,50
|2,37
|5,49
|İş Fin.Kir.
|4,39
|4,19
|4,77
|Doğuş Otomotiv
|12,48
|12,02
|3,83
|Koza Altın
|78,00
|75,55
|3,24
|Tofaş Oto. Fab.
|27,90
|27,08
|3,03
|Koza Madencilik
|11,27
|10,95
|2,92
|Arçelik
|20,74
|20,24
|2,47
|Otokar
|166,40
|162,50
|2,40
|Vakıflar Bankası
|6,42
|6,27
|2,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,25
|7,09
|2,26
|Batı Çimento
|3,64
|3,56
|2,25
|Anadolu Cam
|4,17
|4,09
|1,96
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.