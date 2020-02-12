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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 17:55
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    • 12.02.2020 17:55

    sı güne yükselişle başladı | 12 şubat 2020

    endeksi yüzde 0,66 artışla 29.406,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 kazançla 3.372,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 yükselişle 9.688,60 puandan işlem gördü.

    New York borsası güne yükselişle başladı!

    sı, güne yükselişle başladı.

    Açılışta, endeksi yüzde 0,66 artışla 29.406,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 kazançla 3.372,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 yükselişle 9.688,60 puandan işlem gördü.

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