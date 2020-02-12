Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.02.2020 17:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2020 17:35

    piyasalarında yüzde 2.0’den fazla yükseldi | 12 Şubat 2020

    'de ortaya çıkan Koronavirüs ekonomiyi de derinden etkiledi. Altın, artan yatırımcıların risk iştahı karşısında bir haftanın en düşük düzeyine yaklaşırken, yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi. Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.89 artışla 55.57 dolardan, hafif petrolü yüzde 2.42 artışla 51.15 dolardan işlem görüyor.

    Emtia piyasalarında petrol yükselişte!

    Altın, 'de coronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının azalmasına bağlı olarak artan yatırımcıların risk iştahı karşısında bir haftanın en düşük düzeyine yaklaşırken, yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, COVID-19 salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan beri en düşük düzeyine indiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf, coronovirüs salgınının, kısa vadede küresel ekonomik büyümede "negatif şoka" neden olabileceği uyarısı yaparken Enerji Enformasyon Yönetimi () 2020 yılına ilişkin küresel petrol talep artış öngörüsünü düşürdü. EIA'dan yapılan açıklamaya göre, EIA küresel petrol talep artış öngörüsünü, önceki öngörüden günde 310 bin varil düşüşle günde bir milyon varil düzeyine indirdi.

    Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.89 artışla 55.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.42 artışla 51.15 dolardan işlem görüyor.
    Küresel piyasalarında;
    - gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 17.53 dolardan,
    - altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,569.80 dolardan,
    - bakır, yüzde 0.62 artışla 2.59 dolardan,
    - platin, yüzde 0.89 düşüşle 964.80 dolardan ve
    - paladyum yüzde 0.25 düşüşle 2,260.10 dolardan işlem görüyor.

    İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 497 liraya, Cumhuriyet altını da 2,056 liraya yükseldi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emtia piyasalarında petrol yüzde 2.0’den fazla yükseldi | Emtia piyasaları 12 Şubat 2020
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri