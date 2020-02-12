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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:32
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    • 13.02.2020 09:32

    Altın fiyatları yükselecek mi? Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatları için yüksek hedef fiyat verdi!

    Altın fiyatları için inanılmaz hedef fiyat geldi. Amerika'nın en büyük bankalarından , altın analisti Michael Widmer altın fiyatlarının yükseleceğini ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde o seviyenin görüleceğini ifade etti. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları. Altın fiyatları bugün yükseliş ile yatırımcılarını sevindiriyor. 24 ayar fiyatı 304,37 TL seviyesinden işlem görüyor. alış fiyatı 486,73 TL iken çeyrek altın satış fiyatı 497,64 TL olarak uygulanıyor. Tüm dünya genelinde 1 31.10 Has Altın demektir. Gram altının Türk Lirasındaki karşılığını hesaplamak için ons altın kullanılır

    Altın fiyatları için çok yüksek hedef fiyat verildi

    Altın fiyatları her zaman yatırımcılar tarafından oldukça trend olmuştur. Altın fiyatları için yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatlarıyla ilgili yeni öngörülerde bulundu. Bank Of America analisti altın fiyatları ve değerli metaller için yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi. Şuan tahvillere bakıldığında faizlerin düştüğünü ve bu durumun altın fiyatlarını etkilediğini ve altın fiyatlarını önümüzdeki bir iki yıl içerisinde altın ons fiyatının yükselebileceğini belirtti. Merkez Bankaları enflasyon olması yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

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