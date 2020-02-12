Altın fiyatları yükselecek mi? Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatları için yüksek hedef fiyat verdi!

Altın fiyatları her zaman yatırımcılar tarafından oldukça trend olmuştur. Altın fiyatları için yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatlarıyla ilgili yeni öngörülerde bulundu. Bank Of America analisti altın fiyatları ve değerli metaller için yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi. Şuan tahvillere bakıldığında faizlerin düştüğünü ve bu durumun altın fiyatlarını etkilediğini ve altın fiyatlarını önümüzdeki bir iki yıl içerisinde altın ons fiyatının yükselebileceğini belirtti. Merkez Bankaları enflasyon olması yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

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