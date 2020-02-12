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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:20
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    • 13.02.2020 09:20

    Yıllar önce böyle uyardılar! Altın fiyatlarında korkutan tahmin geldi!

    Dünyaca ünlü zenginler ve küresel yatırımcılar ekonomik belirsizlik sebebiyle tonlarca altın almaya başladı. Artan talep yüzünden altın ihtiyacı karşılanamıyor. Yatırımcı fiziksel altın almaya başladı. Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmeler sonrası, altın güvenli liman olarak yükselişe devam ediyor. Dünkü kapanışta 304,60 liradan işlem gören güne aynı seviyede başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarımi tam altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

    Altın fiyatlarında korkutan tahmin!

    Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları çıkan haberleri yakından takip ediyor.
    İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem görmüştü. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

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