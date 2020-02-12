Yıllar önce böyle uyardılar! Altın fiyatlarında korkutan tahmin geldi!

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları çıkan haberleri yakından takip ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem görmüştü. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

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